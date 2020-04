Podczas wesela ktoś zadzwonił do Olka, żeby go ostrzec, że Kamil (Marcin Bosak) wie, co lekarz zrobił Arturowi. Kto zadzwonił do Olka?

Podczas wesela ktoś zadzwonił do Olka, żeby go ostrzec, że Kamil (Marcin Bosak) wie, co lekarz zrobił Arturowi. Kto zadzwonił do Olka? emerytowany policjant, przyjaciel Jakuba Karskiego Olewicz (Tomasz Dedek) ktoś zadzwonił anonimowo, nie wiadomo kto to był