Wczoraj wieczorem odbyła się wielka impreza z okazji prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. W warszawskiej Endorfinie pojawiły się największe gwiazdy stacji. Wśród nich uczestnicy show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "Taniec z gwiazdami", ekipy seriali m.in. "Pierwszej Miłości" oraz "Na krawędzi". Nie zabrakło również znanych prezenterów czy dziennikarzy. Przypomnijmy: Ponad 70 gwiazd na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu

Reklama

W sieci pojawił się dzisiaj najnowszy spot jesiennej ramówki słonecznej stacji. W trwającym równo minucie filmie mamy okazję zobaczyć, co czeka wszystkich widzów w tym sezonie. Nie zabraknie flagowego muzycznego show "Must be the Music", serialu "Przyjaciółek" czy programów kulinarnych takich jak "Top Chef" oraz "Hell's Kitchen".

W nowej zapowiedzi został wykorzystany hit Lorde "Royals".

Jak wam się podoba spot Polsatu? Lepszy niż TVN? Porównajcie: Spot TVN na jesień. Udany?

Zobacz także

Piosenka ze spotu Polsatu 2014:

Reklama

Plejada gwiazd na ramówce Polsatu: