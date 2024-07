1 z 6

Wczoraj w Kinotece odbyła się oficjalna premiera filmu "Fotograf" z doskonałą obsadą. Na ekranach kin można obejrzeć między innymi Tomasza Kota, Agatę Buzek i Sonię Bohosiewicz. Ponadto pojawią się dwie rosyjskie gwiazdy: Tatyana Arntgolts i Alexandr Baluev. Zobacz: Gwiazdy na premierze filmu "Fotograf"

Podczas wieczoru nie obyło się bez wpadek. Zaliczyła ją Sonia Bohosiewicz. Gwiazda wybrała na czwartkowe wyjście elegancki czerwony garnitur, który nie był najlepszym pomysłem. Strój miał potencjał, ale niestety nie został on wykorzystany, ponieważ był... za duży. Marynarka na pierwszy rzut oka niby jest w porządku, ale po chwili można zauważyć, że jest nieco za luźna tu i ówdzie. Największym mankamentem są natomiast dużo za długie spodnie, które zakrywają prawie całe buty. Co prawda taki krój charakteryzuje się nieco dłuższymi nogawkami, ale zazwyczaj powinny one sięgać do połowy buta, a nie prawie samego czubka.

A jak Wam się podoba?