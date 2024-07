Małgorzata Socha w rozmowie z Party.pl powiedziała, jak czuje się w roli ambasadorki marki Apart. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" 20 stycznia urodziła swoją drugą córeczkę Basię, jednak gdy była w ciąży, nie zwalniała tempa - pracowała na planie "Przyjaciółek" oraz kręciła spoty reklamowe dla marki Apart razem z Anją Rubik, Kasią Smutniak i Katarzyną Sokołowską we Włoszech.

Aktorka podczas swojego pierwszego wyjścia na salony po porodzie, zachwyciła swoim wyglądem w długiej czarnej sukni od Marlu. W rozmowie z nami przyznała, że dla niej bycie ambasadorką Apartu to zaszczyt, zdradziła również, co zrobi ze swoją biżuterią, kiedy jej obie córki trzyletnia Zosia i miesięczna Basia dorosną :). Posłuchajcie wywiadu z aktorką!

Małgosia Socha pierwszy raz na salonach po urodzeniu córki Basi.

Małgosia Socha na 40 leciu marki Apart.