Już za kilka dni święta Bożego Narodzenia! Niestety nie wszystkie gwiazdy się z nich cieszą. Jak się okazuje, była partnerka Jacka Borkowskiego, Paulina Koziejowska Wigilię i Boże Narodzenie spędzi pogrążona w żałobie. Przy wigilijnym stole zabraknie jej ukochanego dziadka...

Jak informuje "Rewia" w tym roku odszedł ukochany dziadek Pauliny. Dziennikarka spędzi święta w obecności mamy i babci.

Co roku to właśnie dziadek wprowadzał najbardziej ten szczególny, świąteczny nastrój. Miał fantastyczny głos, więc zawsze wszyscy czekaliśmy, aż zacznie śpiewać kolędy. Dlatego dla mnie, mojej babci i mamy najważniejsze będzie to, że w ten świąteczny czas po prostu będziemy razem - powiedziała Paulina.