Dramat w rodzinie Katarzyny Skrzyneckiej! Po zarażeniu koronawirusem zmarł jej wujek

Dramatyczne chwile w rodzinie Katarzyny Skrzyneckiej. Najpierw do szpitala trafił jej mąż. W tym momencie Marcin Łopucki jest już po operacji i przechodzi rehabilitację w domu. Ale to nie jedyny dramat w otoczeniu aktorki. W najnowszym magazynie "Flesz" gwiazda wyznała, że do szpitala trafił też jej wujek, u którego wykryto koronawirusa. Niestety, mężczyzna zmarł.

"Po trzech tygodniach niestety zmarł w wyniku zaawansowanego zapalenia płuc i niewydolności oddechowej wywołanej wirusem. Przeraża mnie fakt, że mimo interwencji jego dzieci został w klinice wpisany do ewidencji jako „ozdrowiały”, bo test wykonany trzy dni przed śmiercią wykazał, że w organizmie nie ma już aktywnej formy koronawirusa. Strach pomyśleć, ile tysięcy podobnych przekłamań statystyk może się pojawiać! „Pacjent wyzdrowiał, ale zmarł”. To absurd! Nie szerzę tu żadnych niesprawdzonych plotek, bo jest to sytuacja, która zdarzyła się w mojej bliskiej rodzinie", mówi Skrzynecka we "Fleszu".

Katarzyna Skrzynecka trzyma się myśli, z pandemia kiedyś musi skończyć. Jak większość Polaków ma nadzieję, że niedługo uda się wynaleźć szczepionkę i ustabilizować sytuację. Na pytanie, czy czuje, że teraz dużo spadło na jej barki, odparła:

Ależ nic nie wyróżnia mnie spośród milionów innych ludzi, którzy tracą pracę, uczą swoje dzieci w domu, oszczędzają na podstawowe wydatki, próbują się odnaleźć w kompletnie nowej rzeczywistości. Przestrzegamy zasad kwarantanny, staramy się chronić zdrowie. Dbamy też o to, by zachować pogodne nastawienie – to ważne i dla naszego związku, i dla dziecka - mówi gwiazda.

Instagram

Najnowszy "Flesz" jest już w sprzedaży.