Natalia Lesz słynie z wyszukanych stylizacji i modnych zagranicznych marek. Tym razem gwiazda, która ostatnimi czasy rzadko pojawiała się na medialnych imprezach zawitała do warszawskiej Stacji Mercedes. Natalia niestety nie wyglądała na zbytnio szczęśliwą i nawet do zdjęć paparazzi pozowała ze skwaszoną miną. Jednak my skupiamy się na ciuchach, a nie na samopoczuciu.

Natalia w Stacji pokazała się w skórzanych spodniach i sandałkach na obcasie w kolorze czarnym. Do tego założyła ponadczasową niebieską, luźną koszulę. Swój modny i jakże prosty look uzupełniła delikatnym makijażem i lekko brzoskwiniowymi ustami. Najmocniejszym akcentem całości były paznokcie w pastelowym odcieniu maliny.

