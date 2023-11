Smolasty, a właściwie Norbert Smoliński, przeprasza za swoje zachowanie na jednym z ostatnich koncertów! Niestety, okazuje się, że wokalista, który prywatnie tworzy związek z Honoratą Skarbek, podczas imprezy skoczył na swoją fankę- poszkodowana kobieta zaraz po tym wydarzeniu została przewieziona do szpitala! Fanka Smolastego przyznała, że przez jego zachowanie trafiła na oddział intensywnej terapii! Jak całą sytuację skomentował sam muzyk?

Smolasty opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym widać, jak wpada na jedną z fanek. Muzyk napisał pod fotką "Przepraszam". Chwilę później na wpis wokalisty zareagowała kobieta ze zdjęcia! Fanka Smolastego przyznała, że przez jego zachowanie trafiła na oddział intensywnej terapii! Teraz kobietę czeka długa rehabilitacja.

Szanowny Panie, Kobieta na zdjęciu pod Panem to ja. Jak Pan zapewne widział chwilę po tej sytuacji byłam już w karetce. Niestety po Pana skoku wieczór skończył się dla mnie na OIOMIE. Mam zerwane ściegna i chodzę w kołnierzu ortopedycznym . Rezonans w szpitalu nie wykazał jednak złamań. Kolejne wizyty u specjalistów uświadamiają mnie iż byłam o krok od trwałego inwalidztwa. Wydaje mi się, że skończy się tylko na długiej rehabilitacji . Po tym poście i słowu "Przepraszam" wnioskuje iż jest Panu przykro z zaistniałej i nieprzyjemnej dla nas obojga sytuacji- za co dziękuję. Proszę zatem o kontakt w prywatnej wiadomości- napisała poszkodowana fanka Smolastego.

Jak na całe wydarzenie i wpis fanki zareagował Smolasty? Wokalista w rozmowie z portalem plotek.pl zapewnił, że chce pokryć koszty rehabilitacji kobiety.

Dowiedziałem się dziś w nocy z komentarza pod zdjęciem na Instagramie i jest mi niezmiernie przykro że doszło do tego. Wszelkie szkody i rehabilitację oczywiście pokryjemy. Jeśli ktokolwiek dysponuje kontaktem do Poszkodowanej lub kogoś z jej bliskich, to będziemy wdzięczni za przekazanie. Chcielibyśmy pomóc w dochodzeniu do zdrowia- plotek.pl cytuje wokalistę.