Najważniejszy teraz jest jednak pogrzeb Walkera. Początkowo jego rodzina rozważała dwie ceremonie - publiczną, otwartą dla mediów i prywatną. Z uwagi na 15-letnią córkę aktora te plany się zmieniły. Najbliżsi obawiają się, że sytuacja okaże się zbyt ciężka dla dziewczynki i chcą jej oszczędzić dodatkowych przykrości czy konieczności przeżywania śmierci ojca dwukrotnie czy na oczach kamer.

Rodzina Paula podjęła decyzję, że pogrzeb odbędzie się w najbliższy weekend w Hollywood. Szczątki gwiazdora zostaną skremowane, a ceremonia będzie miała miejsce w Forest Lawn Memorial Park na słynnych hollywoodzkich wzgórzach. Weźmie w niej udział tylko rodzina Walkera, ale zostanie zorganizowana też druga z udziałem jego przyjaciół - wyłącznie na zaproszenia. Media będą miały zaś bezwzględny zakaz wstępu.

Wszystko wskazuje na to, że tym razem nie będziemy świadkami medialnego spektaklu. Rodzina podjęła słuszną decyzję?

