Serial "M jak miłość" od lat cieszy się ogromną popularnością i niezmiennie jest jednym z hitów TVP2. W tym roku "Emka" będzie obchodziła 20. urodziny. Co prawda przez te lata wielu aktorów odeszło z serialu, inni dołączyli do obsady, zmieniały się wątki, ale "M jak miłość" niezmiennie jest hitem. Mamy dla Was quiz z wiedzy o serialu. Sprawdźcie, czy pamiętacie słynne powiedzenia i cytaty bohaterów "M jak miłość"! Koniecznie pochwalcie się wynikiem w komentarzu!

QUIZ Kto powiedział te słowa: "Każdy, absolutnie każdy, dzień jest jak podarunek i należy tak żyć, jakby każdy dzień był ostatnim"? Kto powiedział te słowa: "Każdy, absolutnie każdy, dzień jest jak podarunek i należy tak żyć, jakby każdy dzień był ostatnim"? Waldemar Jaroszy Marek Mostowiak Lucjan Mostowiak "Nie jesteśmy już małżeństwem, więc chyba najwyższy czas, abyśmy zostali przyjaciółmi." Która z postaci powiedziała tak do byłego męża? "Nie jesteśmy już małżeństwem, więc chyba najwyższy czas, abyśmy zostali przyjaciółmi." Która z postaci powiedziała tak do byłego męża? Marysia Rogowska Krystyna Filarska Alicja Zduńska "Żyjemy ze sobą od paru miesięcy jak brat z siostrą pod jednym dachem, a ty mi nagle robisz scenę zazdrości?!" powiedział: "Żyjemy ze sobą od paru miesięcy jak brat z siostrą pod jednym dachem, a ty mi nagle robisz scenę zazdrości?!" powiedział: Janek do Sylwii Marek do Ewy Mateusz do Lilki "Ja mam zamiar dzisiaj urodzić!". Która z bohaterek powiedziała takie zdanie? "Ja mam zamiar dzisiaj urodzić!". Która z bohaterek powiedziała takie zdanie? Marzenka Kinga Marta Mostowiak O której córce Lucjan Mostowiak mówił: 'moja mała myszka"? O której córce Lucjan Mostowiak mówił: 'moja mała myszka"? O Marysi O Małgosi O Marcie "Twoja Marysia naprawdę poluje na Roberta. Mam teraz pewność na 500%". Kto w ten sposób ocenił Rogowską? "Twoja Marysia naprawdę poluje na Roberta. Mam teraz pewność na 500%". Kto w ten sposób ocenił Rogowską? Barbara Mostowiak Kisielowa Agata, siostra Artura Rogowskiego "Zatrzymaj ją, to wam się poukłada..." Kto w ten sposób doradzał Bartkowi? "Zatrzymaj ją, to wam się poukłada..." Kto w ten sposób doradzał Bartkowi? Marzenka Andrzejek Barbara Mostowiak Czyje to słowa: "Uwierzyłbyś, że skończę szkołę i dostanę robotę, o której wcześniej nawet nie marzyłem?" Czyje to słowa: "Uwierzyłbyś, że skończę szkołę i dostanę robotę, o której wcześniej nawet nie marzyłem?" Andrzejek Mateusz Marcin "Odpuść mu..." Do kogo Magda skierowała te słowa? "Odpuść mu..." Do kogo Magda skierowała te słowa? Do Andrzeja, aby odpuścił Kamilowi Do Kamila, aby odpuścił Olkowi Do Piotrka, żeby odpuścił Pawłowi "Jeśli chodzi o twoje dzieci... Naprawdę chcesz, żeby twoje dzieci dowiedziały się kim byłaś?" Kto w ten sposób groził matce Lilki? "Jeśli chodzi o twoje dzieci... Naprawdę chcesz, żeby twoje dzieci dowiedziały się kim byłaś?" Kto w ten sposób groził matce Lilki? Jej były mąż Staszek Kisielowa Zaznacz odpowiedź Następne pytanie