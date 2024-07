Myślą przewodnią przy tworzeniu Kolekcji Ślubnej Riny Cossack była idea, iż każda panna młoda jest wyjątkowa, więc powinna mieć na sobie niepowtarzalną kreację, która uczyni dzień ślubu niezapomnianym wydarzeniem.

Nie istnieją dwie identyczne kobiece sylwetki, tak jak nie ma dwóch takich samych kropel wody – uważa projektanta. Każda z pań ma też indywidualne poczucie estetyki i oczekiwania wobec tej jedynej w swoim rodzaju kreacji. W odpowiedzi na pragnienie posiadania sukni ślubnej doskonałej pod każdym względem, stworzyliśmy kolekcję składającą się wielu propozycji. W propozycjach zawarte są perfekcyjnie wykonane suknie do ziemi, kreacje z trenem, krótkie sukienki i jedwabne spódnice. Wszystkie elementy można ze sobą dowolnie łączyć, tak aby wybrać najlepsze indywidualne zestawienie. Każdy element nadaje kreacji inny charakter i pasuje do siebie niczym części układanki. Dodatkowymi atutem jest możliwość przymierzenia różnej długości falbanek składających się na baskinkę lub przestrzenne aplikacje przed podjęciem decyzji o finalnym wyglądzie sukni. Dla osiągnięcia zachwycającego efektu tworzymy kreacje na miarę, ręcznie upinając wszystkie aplikacje, tak aby najpełniej wydobyć walory kobiecej sylwetki i spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientek.- dodaje.

Rina Cossack proponuje pannom młodym możliwość nie tylko szycia idealnie dopasowanych kreacji, lecz także podążając za pragnieniami klientek tworzenie sukni z dowolnie zestawianych elementów.

Designer: RINA COSSACK (Justyna Żmijewska)

Photos:

Dmytro Gurnicki Photography

Make-up:

Make Up For Ever Pro Team

Akademia Makijażu Mokotowska

Hair: Adrian Rączka

Assistant: Piotr Mika