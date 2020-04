"Ślub od pierwszego wejrzenia": kolejny dowód na szczęście Wojtka i Agnieszki! Oto jak pan młody ocenia udział w programie

Wojtek i Agnieszka to najsympatyczniejsza para czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Od razu było widać, że w pierwszej chwili wpadli sobie w oko. Za namową gości weselnych zdecydowali się nawet na pocałunek i to nie jeden! A to nie koniec miłych momentów, które wydarzyły się w ciągu doby po ślubie!

Czy Wojtek i Agnieszka są nadal razem? Czy są szczęśliwi? Na to wygląda! Zobaczcie, jak swój udział w programie podsumowuje Wojtek!

Zobacz także: Internauta krytykuje zachowanie uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wojtek staje w obronie kolegów

Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o udziale w programie. Jest szczęśliwy?

Wojtek i Agnieszka są najaktywniejszą parą w sieci, jeżeli chodzi o bieżącą edycję "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Chętnie publikują materiały z weselnego odcinka na swoich profilach społecznościowych. W najśmielszych snach nie spodziewali się, że mogłoby ich łączyć tak wiele. Podczas weselnego przyjęcia okazało się nawet, że mają takie same tatuaże! Chodzi o wzór róży wiatrów.

O tym, jak Wojtek dobrze wspomina udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" świadczy również fakt, że sam postanowił ułożyć quiz dla swoich obserwatorów. Zadał pytania nie tylko o uczestników swojej edycji, ale również tych wcześniejszych. Wszystkich zaprosił do wspólnego rozwiązywania testów. Czyżby nawiązały się nowe przyjaźnie?

Fani już nie mogą doczekać się, aż poznają prawdę o tym, jak potoczyły się losy Wojtka i Agnieszki po programie. Czy wciąż są razem? Widzowie mają dobre przeczucia, na co naprowadzają ich drobne gesty pary oraz ich aktywność w sieci. Kibicujecie im?

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Wojtek pochwalił się pięknymi zdjęciami z wesela! Tego nie widzieliśmy w programie!

Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przygotował quiz dla swoich obserwatorów. Widać, że bacznie obserwował również poprzednie edycje! Czyżby dzięki programowi znalazł nie tylko miłość życia ale również nowe przyjaźnie?

Instagram

Wojtek do swojego wyzwania zaprosił nie tylko uczestników swojej edycji ale również tych z poprzednich! Czyżby udział w programie i poznanie Agnieszki było jednym z najszczęśliwszych momentów jego życia? Wygląda na to, że ma wielki sentyment do tego programu, skoro potrafi wychwycić tak trudne szczegóły z poprzednich sezonów! Podjęlibyście się jego wyzwania?

Wojtek zapytał m. in. o to, która z par miała dwie świadkowe, czego nie chciał Adrian w wyglądzie swojej przyszłej żony, na jaki palec Burmistrz Przasnysza kazał nałożyć Joannie obrączkę, jaki tort zrobiła Ania na swój ślub, czyja świadkowa zapomniała dowodu osobistego oraz gdzie mieszkał Przemek z 3 edycji. Znalibyście odpowiedzi na te pytania?

Możecie się sprawdzić w quizie u Wojtka na Instagramie!