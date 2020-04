"Ślub od pierwszego wejrzenia": Adam o Joannie "chciałaby bliskości fizycznej, ale nie jestem na to gotowy"! Co jeszcze wydarzyło się w 9. odcinku?

Uczestnicy 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" właśnie wrócili z podróży poślubnych i będą poznawali swoje zachowania w życiu codziennym. Dopiero teraz zobaczą, jakie druga strona ma przyzwyczajenia, jak gotuje, co lubi jeść. Czy wszystkie pary znajdą wspólny język i będą potrafiły żyć wspólnie? Zobaczcie, co wydarzyło się w 9. odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

Joanna i Adam coraz bardziej dystansują się od siebie!

Joanna i Adam mają poważny problem, bo są wobec siebie bardzo zdystansowani. Nie mieli jeszcze żadnej poważnej rozmowy. Oboje chcieliby porozmawiać, ale boją się zacząć, co wyznali przed kamerami. Skutkuje to tym, że oddalają się od siebie:

Ja chcę jeszcze takiego dystansu. Nie było żadnej bliższej relacji, wydaje mi się, że Asia bardziej się angażuje niż ja. Nie chciałbym takiej sytuacji, że ja coś za szybko zrobiłem. (...) Trochę odczuwam, że chciałaby bliskości fizycznej, ale nie jestem na to gotowy. Nie chce, żeby poczuła się niekomfortowo, że nie jest atrakcyjna fizycznie. - powiedział wprost Adam.

Przez dystans między nimi Joanna wieczorem podjęła trudną decyzję i postanowiła wrócić do domu:

Czuję od Adama taki dystans. Widzę, że zaczynam się zamykać. Ja chce poznać Adama, ale... - wyznała szczerze.

Po tym, jak Adam nawet nie próbował jej zatrzymać ostatecznie spakowała się i odjechała, a na pożegnanie usłyszała tylko: "Daj znać, jak dojedziesz"! Co skwitowała krótkim: "Aha". Po powrocie do domu Joanna zwierzyła się przyjaciołom z trudnej relacji z Adamem. Pocieszyli ją i doradzili, że powinna zacząć z nim rozmawiać i nie obawiać się zabiegać o ten związek.

Problem Oliwii i Łukasza szybko rozwiązała ekspertka! O co chodziło?

Z kolei Oliwia i Łukasz zauroczyli się sobą od pierwszego wejrzenia. Para tęskniła za sobą po powrocie z podróży poślubnej, ale Oliwa wystraszyła się entuzjazmu ze strony męża, który cieszył się na wspólne spotkanie i poprosiła o poradę eksperta. Do tej pory para komunikowała się ze sobą za pomocą żartów i dopiero z pomocą eksperta zaczęli ze sobą poważniej rozmawiać.

Oliwia wyznała szczerze, że ostatni tzw. "gorszy dzień" Łukasza odebrała jako swoją winę. Jednak żadne z nich nie porozmawiało otwarcie o tej sytuacji. Na szczęście ekspertka rozwiązała ten problem i doradziła parze więcej szczerych rozmów na temat uczuć, co oboje przyjęli nad wyraz dobrze.

Agnieszka i Wojtek już planują wspólną przyszłość?

Agnieszka i Wojtek od razu przypadli sobie do gustu i między nimi tak dobrze się układa, że boją się, aby tego nie zepsuć. Wojtek ma nową pracę w Krakowie i Agnieszka wyznała swoim rodzicom, że być może przeprowadzi się do niego. Czy to im się uda dowiemy się już za tydzień!

Wojtek i Agnieszka wydają się parą idealną. Świetnie się dogadują!

