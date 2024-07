To będzie w USA towarzyskie wydarzenie roku. Przygotowania do ceremonii ślubnej Kim Kardashian idą pełną parą. Jak donoszą amerykańskie media, impreza kosztować będzie ok. 20 milionów dolarów!

Nie wiadomo na razie, gdzie odbędzie się ślub i wesele, ale zaproszenia jak dotąd dostało tysiąc osób.

Jedno jest pewne - rozpakowywanie prezentów zajmie młodej parze bardzo dużo czasu.

(ac)