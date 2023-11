Reklama

Sławomir popularny wykonawca muzyki "rock-polo", w rozmowie z Party.pl skomentował wyniki polskich preselekcji do Eurowizji. Czy jego zdaniem Gromee ma szansę wygrać tegoroczny konkurs? A co Sławomir sądzi o Margaret, która ma coraz większe szanse na wygranie preselekcji w Szwecji? Posłuchajcie, co nam powiedział i komu kibicuje!

Kto pojedzie z Polski na Eurowizję?

Przypomnijmy, Gromee i Lukas Meijer będą reprezentować Polskę na Eurowizji 2018 w maju w Lizbonie. Gromee to tak naprawdę Andrzej Gromala, 39-letni producent muzyczny, autor tekstów. Jego kariera nabrała rozpędu w 2011 roku - od tamtej pory wydał m.in. hitowe "Runaway" czy "Without You", nagrane również z Lukasem Meijerem. Gromala to założyciel radia REGION, od 2004 - RMF Maxx. Warto zaznaczyć, że jego singiel "Follow You" znalazł się wśród 100 najchętniej granych w radiu utworów w Europie - był często grany m.in. w Szwecji, Danii czy Czechach.

Sławomir - czy Gromee wygra?