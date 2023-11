W 13. odcinku serialu, śledczy z CWŚ znajdują powieszone zwłoki młodej i atrakcyjnej kobiety Alicji Arszewskiej (Karolina Chapko). Dochodzenie wykazuje, że wcześniej uczęszczała na spotkania „Anonimowych Żarłoków XXX”. Kobieta zrzuciła aż 41 kg w dwa miesiące. Czy można tak szybko pokonać nadwagę? W toku śledztwa wychodzi na jaw, że Alicja tylko udawała puszystą kobietę, a w grupie wsparcia dla ludzi z nadmierną tuszą sprzedawała nielegalny preparat hamujący łaknienie. Czy za morderstwem Alicji stoi jedna z otyłych dziewczyn? Gościnnie w odcinku wystąpią: Karolina Chapko, Maciej Łuczkowski, Diana Zamojska, Agata Skowrońska, Szymon Roszak, Marta Zgutczyńska, Krzysztof Boczkowski i Jacek Murański.

W 14. odcinku „Śladu” dwóch byłych pracowników policji popełnia samobójstwo. To fatalny zbieg okoliczności czy początek seryjnych zabójstw policjantów? Okazuje się jednak, że ktoś musiał obu panom „pomóc”. W mieszkaniach ofiar znalezione zostają ślady tej samej kobiety. Podejrzana to licealistka. Wychodzi na jaw, że policjanci nie byli wzorowymi stróżami prawa. Panowie, nie będąc już na służbie, zatrzymywali rzekomo naruszających prawo i wyłudzali od nich pieniądze, a młoda dziewczyna współpracowała z szantażystami. Nieustępliwi eksperci CWŚ do skutku poszukują zabójcy. Gościnnie w odcinku wystąpią: Rafał Cieluch, Aleksandra Kołakowska, Kamil Studnicki, Piotr Zakrzewski, Dominik Mirecki, Wiesław Zanowicz, Małgorzata Korbecka, Zachary Muszyński, Stanisław Malec.

Emisja dwóch kolejnych odcinków serialu kryminalnego „Ślad" już we wtorek 30 października o godzinie 20:05 w Polsacie.

