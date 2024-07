Ciąża Katarzyny Skrzyneckiej to obok ciąży Anny Muchy najważniejszy macierzyński temat roku. Ostatnio w mediach pojawiły się spekulacje, że Katarzyna urodzi upragnioną córkę, a sam poród odbędzie się za granicą. Podobno aktorka chciała uniknąć wiszących na drzewach paparazzich, którzy zaglądaliby jej między uda.



Skrzynecka zdecydowała się uciąć te plotki i razem z mężem odpowiedziała na nie w rozmowie z "Super Expressem": - Wszystko wiemy i zostaje to słodką rodzinną tajemnicą. Niechaj to będzie miła niespodzianka dla wszystkich, którzy życzą sobie to wiedzieć... -.



Pozostaje więc nam tylko czekać na okładkową sesję z dzieckiem. Wtedy wszystko stanie się jasne.

chimera



Reklama