Po tym jak dowiedzieliśmy się, że Skrzynecka po 11 edycjach nie będzie prowadziła "Tańca z Gwiazdami" media nie przestawały spekulować na temat powodów jej odejścia.

Pisano, że była nudna, że najsłabiej wypadła w badaniach... W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że Skrzynecka jest w długo oczekiwanej ciąży. Choć była prowadząca "TzG" dość długo ukrywała ten fakt, to teraz gdy już wszyscy o tym wiedzą chętnie udziela wywiadów tabloidom.

O stracie pracy w show mówi jednak niewiele.- Staram się o tym nie myśleć. Teraz są ważniejsze i milsze rzeczy, a o nich zawsze mówię chętniej - powiedziała w rozmowie dla "Super Expressu"

Miłą rzeczą jest oczywiście jej błogosławiony stan.

- Bardzo izolowałam tę informację. Nie chciałam, by zbyt szybko dotarła do mediów, bo uważam, że o takich miłych niespodziankach nie trzeba mówić za szybko, by nie zapeszyć. Ale przychodzi taki moment, że widać i wtedy nie można już zaprzeczać- wyznała.

Jak myślicie, czy Kasia wróci po porodzie do prowadzenia show? A może zajmie się czymś zupełnie innym?



