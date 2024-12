Skrajnie niedożywiona 3,5-latka w ciężkim stanie: "Dziecko przestało jeść całkowicie". Rodzice zostali zatrzymani

W Zielonej Górze doszło do dramatycznego zdarzenia – 3,5-letnia dziewczynka trafiła do szpitala w stanie skrajnego niedożywienia, ważąc zaledwie 8 kilogramów. Lekarze określają jej stan jako bardzo poważny. Rodzice dziecka zostali zatrzymani pod zarzutem doprowadzenia do takiego stanu poprzez stosowanie restrykcyjnej diety owocowej.