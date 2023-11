Wielki finał tegorocznej Eurowizji już w sobotę, 18 maja. Polacy liczą na udział polskiej grupy Tulia, a także na występ Roksany Węgiel na scenie. Dopiero po 1. półfinale dowiemy się, czy Tulia pojawi się podczas finału Eurowizji, za to już teraz wiemy, że Roksany Węgiel tam nie zobaczymy. Dlaczego? Przeczytajcie poniżej!

Roksana Węgiel nie wystąpi podczas finału Eurowizji

Roksana Węgiel jest zwyciężczynią Eurowizji Junior 2018, więc wydawało się oczywiste, że nie może jej zabraknąć podczas finału tegorocznego Konkursu Piosenki. Niestety, właśnie wyszło na jaw, że młodą wokalistkę będzie można podziwiać wyłącznie podczas 1. półfinału Eurowizji. Jak się okazuje, Roksana Węgiel wraca do Polski już w środę.

Na scenie zobaczymy jedynie fragmenty występu występu Roksany Węgiel, która wykona utwór "Anyone I want to be" i udzieli wywiadu w Green Roomie. Już teraz przećwiczono rozmowę z nią, natomiast podczas prób do występu młoda artystka nie pojawiła się i została zastąpiona przez statystkę.

Niestety sam udział Roksany zepchnięty jest na margines i raczej nie przysłuży się promocji konkursu juniorów. Sama Roksana zresztą na tej próbie się nie pojawiła – zastępowała ją statystka. - czytam na dzienniku eurowizyjnym.

Żałujecie, że Roksana została potraktowana w ten sposób? Trzymacie kciuki za Tulię?

