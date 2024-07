Natalia Siwiec o swoich planach na przyszłość:

- Chcę się dalej bawić popularnością. Jak przestanie mi się to podobać, wyjadę do Australii albo do Stanów. Właśnie wyszedł album z moimi zdjęciami autorstwa Robbiego Cyrona. W lutym ukaże się mój singiel. To będzie dla wszystkich, którzy myślą, że mnie znają, totalne zaskoczenie! Myślę, że nagram też płytę. Codziennie chodzę na lekcję śpiewu i coraz bardziej mi się to podoba. Dostałam też propozycję robienia wywiadów do nowego programu TVN. No i jeszcze planuję zagrać w filmie.