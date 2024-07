Jeżeli ktoś myślał, że kariera Natalii Siwiec dobiega końca to jest w błędzie. Właśnie modelka doczekała się kolejnej okładki i to zagranicznej. Po tym jak zadebiutowała w polskim "Playboyu" zrobiło się o niej głośno do tego stopnia, że zainteresowały się nią kolejne europejskie kraje. Francuzi zaproponowali jej sesję w "FHM", a teraz zdjęcie Natalii zdobi okładkę słoweńskiej edycji "Playboya".

Najwyraźniej Słoweńcy uznali, że polska okładka była na tyle seksowna, że umieścili u siebie to samo zdjęcie. Chociaż w światowym banku zdjęć "Playboya" dostępne były również te sesyjne, fotka z rozrywaną koszulką z orzełkiem wygrała. Jedynie zmieniono kolor tła - w Polsce było ono czerwone, w Słowenii jest niebieskie (porównaj).

Ciekawe jaki kraj jako kolejny wykorzysta wizerunek Siwiec? Szanse są spore, że mogą to być nie tylko europejskie państwa. Przypomnijmy, że zdjęcia Natalii zdobiły mnóstwo kampanii m.in. w Indiach, Stanach czy Brazylii.

