Z początkiem jesieni ruszyły zdjęcia do drugiego sezonu serialu komediowego Dwójki "Aida". W główne role wcielają się siostry Sonia i Maja Bohosiewicz. Pierwsza seria przygód Aidy i jej córki Anety okazała się dużym sukcesem i otworzyła drzwi do kolejnych kinowych produkcji obu siostrom. Chociaż Sonia obecnie jest w ciąży (zobacz jej pierwsze zdjęcia z ciążowym brzuszkiem) to w wiosennej ramówce zobaczymy ją jeszcze bez ciążowego brzuszka, ponieważ odcinki były nagrywane wczesną jesienią.

Obie siostry są uznawane za jedne z najpiękniejszych polskich aktorek. Sonia w kategorii dojrzałej, Maja w młodzieżowej. A która z nich jest ładniejsza według was? Zagłosujcie w naszym sondażu:



