Janusz Rewiński swego czasu mocno angażował się w politykę. W 2010 roku wszedł w skład komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach, zaś w 2015 roku aktywnie wspierał Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich, biorąc udział w jego wiecach i kampanii. Nie występuje jako satyryk czy aktor, bo jak uważa, był przez władzę sekowany:

Gdybym od rana do nocy nie zajmował się rolnictwem, na które sam siebie skazałem, to chyba bym zwariował albo coś złego by się ze mną stało. Mam swoje gospodarstwo rolne, nie jestem wyróżniany przez władzę, a bywam wręcz sekowany. Jako rolnik jestem tak samo zmęczony jak każdy polski chłop. To wszystko jest śmieszne i straszne. Szkoda, że nie będzie już wykorzystane przeze mnie w publicystyce i satyrze w mediach publicznych. - mówił w rozmowie z wp.pl.