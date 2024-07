Ten rok będzie obfitował w niezłe koncertowe show. Niedawno swój przyjazd potwierdziła seksowna Barbadoska - Rihanna, a już teraz wiadomo, że przyjedzie do nas inna gorąca gwiazda - Shakira.

Reklama

Piosenkarka postanowiła przedłużyć trasę "The Sun Comes" Out tour i na jej mapie znalazła się również Polska. Artystka znana z dawania prawdziwie energetyzującego show zagra w Polsce już 15 maja. Zaśpiewa w Łodzi w dwóch językach - po angielsku i hiszpańsku.

Bilety dostępne do kupienia w internecie już od 26 lutego.

Reklama

Wybierzecie się?