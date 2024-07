1 z 7

Na zachodzie jakiś czas temu modne były ciążowe sesje gwiazd. Największe sławy pozowały na okładkach magazynów nago pokazując piękno kobiecego ciała w stanie błogosławionym. U nas w kraju odważyły się na to m.in. Anna Mucha i Natasza Urbańska. Pomimo baby boomu w show-biznesie, który mamy w tym roku żadna ze znanych mam nie dała się namówić na takie zdjęcia.

Wykorzystała to Sara May, która jest w 8 miesiącu ciąży. Celebrytka sama zafundowała sobie taką sesję. Skandalistka na pamiątkę zrobiła sobie czarno białe fotki. Ubrana jest na nich w białą frywolnie rozpiętą koszulę, która nie tylko w całej okazałości pokazuje ogromny brzuch, ale i odsłania fragmenty nabrzmiałych piersi. Zobacz: Sara May jest w ciąży! Pochwaliła się brzuszkiem ciążowym

Sesja utrzymana jest w melancholijnym klimacie. Celebrytka leży na łóżku, a obok niej są skrzypce. Sara z sentymentem w oczach przegląda również stare fotografie.

