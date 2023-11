Reklama

Gdy tylko Meghan Markle znalazła się w rodzinie królewskiej, to zmieniła krąg swoich znajomych. Księżna nie tylko przestała zadawać się z przyjaciółmi z planów zdjęciowych, ale też zerwała kontakty z połową rodziny. Żona księcia Harry'ego nie zerwała jednak znajomości z Sereną Williams. Podobno gdy Meghan dowiedziała się, że jest w ciąży sama zadzwoniła do tenisistki, aby pochwalić się radosną nowiną! Choć panie dzielą tysiące kilometrów to wydaje się, że Markle i Williams świetnie się ze sobą dogadują. Najnowszy wywiad, jakiego udzieliła tenisistka stawia tę znajomość w trochę innym świetle. Czy Meghan i Serena wciąż są przyjaciółkami?

Serena i Meghan przyjaźnią się od lat

eastnews

Czy ślub z księciem Harrym wpłynie na tę znajomość?

