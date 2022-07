Serena i Venus Williams: Siostry zaprogramowane, by zwyciężać. W ich życiu nie brakowało jednak załamań

Ten rok zdecydowanie należało do niej! Najpierw nakręcony na podstawie jej bestsellera film "365 dni" odniósł polski, a potem światowy sukces. Później Blanka Lipińska podpisała międzynarodowy kontrakt – jej książki zostaną przetłumaczone na język angielski az w 25 krajach! Ostatnio pisarka przeprowadziła się też do nowego mieszkania. Poza tym w naszym plebiscycie wygrała w kategorii Gwiazda Party.pl , zdobywając 111 754 głosy! I wydawało się, że jej codzienność to pasmo sukcesów, ale niestety, dobra passa w życiu zawodowym nie przełożyła się na jej życie prywatne. Po ośmiu miesiącach związku Lipińska rozstała się z muzykiem Aleksandrem Baronem . Oboje bardzo to zerwanie przeżyli . Co się stało? Czy teraz Blanka zdecyduje się wyjechać z Polski, by leczyć złamane serce? Kto wspierał Blankę Lipińską po rozstaniu? Po rozstaniu z Aleksandrem Baronem Blanka Lipińska wyjechała na samotne wakacje na kite’a. Gwiazda pojechała do Al-Dżuny, miasta w Egipcie, które nazywa swoim kolejnym domem, bo mieszka tam bardzo dużo Polaków, z którymi się przyjaźni. Na kogo mogła liczyć w trudnych chwilach? Miałam znajomych z Al-Dżuny, doleciała do mnie moja stylistka fryzur Agnieszka, więc na brak towarzystwa nie mogłam narzekać. Byłam też w kontakcie z menedżerką, terapeutką i rodziną. Z taką ekipą, realną i wirtualną, nie było mowy o samotności – przyznała w wywiadzie z "Party". Nie da sie ukryć, że Lipińska odniosła spektakularny sukces, jakiego mogą jej pozazdrościć inni pisarze. Co dziś jest dla niej symbolem luksusu? Gwiazda przyznaje, że nie jest to ilośc zer na koncie, ani drogie rzeczy, na które spokojnie może sobie pozwolić. To coś znacznie ważniejszego! Stuprocentowa niezależność. Pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że jestem samowystarczalna, i...