Wydaje się jednak, że myślami i sercem wciąż jest przy byłym mężu, Ethanie Hawke’u.

Reklama

Romans Umy z Arpadem trwa już od półtora miesiąca. Para poznała się w Rzymie podczas pokazów mody Valentino. Wiadomo, że przystojny i bogaty bankier, który był związany wcześniej z Elle Macpherson, oczarował aktorkę. Mimo to Uma rzadko pokazuje się z nową miłością, jakby znów nie była pewna swoich uczuć.

Od czasu rozstania z drugim mężem Ethanem Hawke’em w 2004 roku aktorka nie potrafi związać się z nikim na dłużej. Nigdy nie kryła, że Ethan był największą miłością jej życia. Zdecydowała się odejść od niego, gdy wyszło na jaw, że Hawke zdradził ją z 22-letnią kanadyjską modelką Jen Perzow.

Od tamtego czasu widywano ją z wieloma mężczyznami. Najdłużej, bo aż trzy lata, związana była z hotelarzem Andre Balazsem. Od 2003 roku para rozstawała się i schodziła kilka razy. Jeszcze niedawno mówiło się nawet, że planują romantyczny ślub na Karaibach. Ale Uma zrejterowała.

Pytana o plany, wciąż jednak wraca do swojego związku z Hawke’em, z którym wychowują ośmioletnią Maję i pięcioletniego Levona. „Człowiek powinien umieć wybaczać. Wydaje się, że jeśli chcesz, to jesteś w stanie wybaczyć nawet niewybaczalne. Kiedy kogoś kocham, nie potrafię myśleć logicznie”, mówi aktorka. Czy w ten sposób daje do zrozumienia, że nie potrafi zapomnieć o Ethanie?

Zobacz także

Reklama

Magda Łuków