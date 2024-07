Selena Gomez to niezwykle zapracowana młoda osoba. Śpiewa, występuje w filmach, lata po całym świecie ze swoim chłopakiem, Justinem Bieberem. Ostatnio organizm gwiazdki odmówił jednak posłuszeństwa. Selena trafiła do szpitala po występie w "The Tonight Show". Gwiazda była bliska omdlenia i trafiła na ostry dyżur.

- Selena jest obecnie pod opieką lekarzy, którzy ustalają, jakie ma problemy. Z powodu jej stanu zdrowia odwołujemy wszystkie spotkania i koncerty, które miały odbyć się w najbliższych dniach - powiedział menadżer artystki.

Życzymy szybkiego powrotu do formy.

