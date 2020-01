Selena Gomez brutalnie o związku z Justinem Bieberem: "Byłam ofiarą przemocy emocjonalnej!"

Selena Gomez 10 stycznia wydała swój najnowszy album "Rare". Nadchodzącą płytę promowała już jesienią piosenką "Lose You To Love Me", wywołując spekulacje, że jest o jej związku z Justinem Bieberem. Wokalistka wyznała, że od 2015 roku przeżyła kilka najgorszych momentów swojego życia, do których bez wątpienia możemy zaliczyć dwa medialne rozstania m. in. to z Justinem, walkę z toczniem, depresję oraz ataki lękowe.

W wywiadzie promującym nowy album potwierdziła, że piosenka "Lose You to Love Me" opowiada o jej siedmioletniej relacji z idolem nastolatek, w której była ofiarą przemocy emocjonalnej.

Zobacz także: Selena Gomez "ma wyglądać na seksowną i silną kobietę". Chce zrobić na złość Justinowi Bieberowi?

ZOBACZ WIDEO Selena Gomez była w ciąży z Justinem Bieberem? Tym wpisem o aborcji nie uciszy plotek 01:05

Selena Gomez o toksycznej relacji z Justinem Bieberem

Selena Gomez w najnowszym albumie "Rare" rozlicza się ze swoją przeszłością. Porusza tematy związane "z najgorszymi momentami swojego życia":

Chcę mieć możliwość opowiadania swojej historii z własnej perspektywy. Nie mam zamiaru zaprzeczać wszystkiemu, co się wydarzyło ani udawać z uśmiechem, że jest ok, skoro przeżyłam najgorsze momenty swojego życia. - powiedziała w rozmowie z NPR

Potwierdza, że w piosence "Lose You To Love Me" nawiązuje do swojego związku z Justinem Bieberem, który definitywnie zakończył się w marcu 2018 roku:

Czułam, że nie wszystko zostało domknięte, zaakceptowałam to, ale jednocześnie potrzebowałam powiedzieć o kilku rzeczach, o których nie powiedziałam wcześniej. To nie jest piosenka o nienawiści - przeżyłam coś pięknego i nie mogę temu zaprzeczyć. Ale to było też skomplikowane i cieszę się, że mam to już za sobą.

Wokalistka przyznała, że czuła się ofiarą nadużyć, ale nie zlekceważyła tego. Kiedy dziennikarz zapytał wprost czy chodziło o przemoc emocjonalną, piosenkarka nie zaprzeczyła:

Musiałam zrozumieć wybory, których dokonywałam. Na pewno nie chcę spędzić reszty życia na rozpamiętywaniu tego ale teraz jestem dumna, że mogę powiedzieć: dziś czuję się silniejsza niż kiedykolwiek.

Czy Justin Biebier postanowi się odnieść do tych informacji?

Zobacz także: Selena Gomez będzie chciała zapomnieć o tych zdjęciach. Kto doradził jej tę stylizację?!

Selena Gomez nazwała relację z Justinem Bieberem toksyczną. Twierdzi, że była ofiarą przemocy emocjonalnej.

Selena Gomez bardzo emocjonalnie wypowiedziała się o związku z Justinem Bieberem.