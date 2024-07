7 z 11

Nawet w zimnej Skandynawii są gorące ciacha. Freddie Ljungberg na co dzień kopie piłkę, ale nie przeszkadza mu to by wziąć udział w sesji w której pokaże swoje boskie ciało. Reklamując majtki Calvina Kleina zmuszony został do wydepilowania swojej klaty, a szkoda, bo z włosami wygląda nie tylko seksownie, ale również męsko.