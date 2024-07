Natalia Siwiec wciąż robi furorę! Polska modelka jakiś czas temu pozowała do sesji okładkowej magazyn Playboy w słynnej koszulce z orzełkiem od Roberta Kupisza. Ale to nie wszystko!

To samo zdjęcie roznegliżowanej Polki trafiło do kolejnych edycji magazynu w Europie. Piękną Natalię Siwiec możemy oglądać również na pierwszych stronach Playboya na Węgrzech i w Słowenii. W końcu każda prasa to dobry PR, ale czy dla naszego kraju?

W sumie nie mamy się czego wstydzić Polka wygląda świetnie!

