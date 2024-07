Jesienna odsłona kolekcji HKNB po raz kolejny udowadnia, że światy mody I fitnessu wcale nie są sobie obce. Heidi Klum słynie z zamiłowania do sportu co w połączeniu z jej bogatym doświadczeniem w branży modowej dało zaskakujący efekt. Kolekcję zdominowała czerń i modne w tym sezonie kolory, które do tej pory nie były widoczne w fitnesowych klubach i siłowniach. Wyselekcjonowaliśmy dla Was rzeczy dzięki którym poczujecie się wyjątkowo i stylowo nawet podczas najcięższych treningów.

Heidi Klum, która ma 40 lat wygląda wciąż genialnie, a ciuchy, które promuje są równie zacne. Bo w końcu jak już ćwiczyć to w wielkim stylu. kolekcja HKNB to must-have. Kochamy to!

Kolekcja HKNB dostępna w WYBRANYCH sklepach na terenie Polski.

