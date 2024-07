2 z 11

Powyższa historia nie kończy się w tym momencie. I chyba nie dziwi fakt, że gorącokrwista de Oliveira nie przeszła nad nią do porządku dziennego. Nie uznając swojej winy, Brazylijka ma ogromny żal do Giovanny Pedroso, że zachowała się tak, a nie inaczej. Do tego stopnia, że duetu de Oliveira/Pedroso nie zobaczymy już na zawodach w skokach do wody. De Oliveira nie pozostawiła wątpliwości, co sądzi o przyszłości duetu z Pedroso. Co powiedziała?