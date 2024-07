Serial, który przeszedł już do klasyki i przez wielu uwielbiany jest wręcz fanatycznie może powrócić? Wszystko wskazuje na to, że tak! Kilka dni temu świat obiegła plotka, że "Seks w wielkim mieście" powróci do HBO z siódmym sezonem i jak donosi The Daily Mail powrót produkcji jest niemal przesądzony.

Producenci "Seksu w wielkim mieście" mieli się spotkać i uzgodnić, że serial wróci do telewizji. Ostateczna decyzja jest jednak w rękach Darrena Stara, czyli człowieka, który przeniósł na mały ekran książki Candace Bushnell. Produkcją nowego sezonu "Seksu w wielkim mieście" zajmie się jego ikona Sarah Jessica Parker. Podobno aktorka bała się podjąć decyzję o produkcji kolejnego filmu o Carrie Bradshaw i jej przyjaciółkach z powodu fatalnych recenzji drugiej filmowej odsłony. Serial to jednak coś innego. Podobno stworzenie kolejnej serii przygód zajętych pędzącym życiem, modą i mężczyznami przyjaciółek ma zapowiadać trzecią odsłonę kinową.

- Chcą zrobić serial przed kolejnym filmem, żeby zarobić - donosi The Daily Mail.

O ile o filmach spod znaku "Seksu w wielkim mieście" krytycy nie mogą powiedzieć zbyt wiele dobrego, o tyle serial HBO przez lata robił furorę. Ciekawie opowiedziana historia o życiu, przyjaźni, miłości, zakupach i seksie stała się sławna na cały świat.

Interesują was dalsze losy Carrie, Charlotte, Samanthy i Mirandy?

