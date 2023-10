Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel - Bułecka tworzą bardzo zgrany i szczęśliwy związek. Para jest ze sobą od kilku lat, a w 2018 roku, zdecydowała się zalegalizować swój związek. Na co dzień to wspaniałe małżeństwo jest również rodzicami dwójki dzieci - Antoniny i Jędrzeja. Paulina i Sebastian należą do grona gwiazd, które rzadko mówią na temat życia prywatnego w mediach. Jednak piękna prowadząca "Dzień Dobry TVN" zdradziła nam małą tajemnicę swojego męża...

Reklama

Zobacz także: Gdzie tak naprawdę mieszka Paulina Krupińska? Góry czy stolica?

Okazało się, że tak naprawdę Sebastian Karpiel - Bułecka nazywa się zupełnie inaczej! Towarzyszy temu bardzo ciekawa historia. Paulina Krupińska zdradziła nam oficjalne imię swojego męża, a także wyjawiła, dlaczego jej ukochany go nie używa.

Reklama

Zobaczcie co jeszcze powiedziała nam Paulina Krupińska. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!