Sarsa już tak nie wygląda! Wokalistka przeszła totalną metamorfozę

Sarsa zdecydowała się na metamorfozę i to, trzeba przyznać, dość odważną. Nowy styl, nowa fryzura... zupełnie nie wygląda już jak tamta barwna dziewczyna, która szturmem zdobyła serca słuchaczy po występie w "The Voice of Poland".

Udział w programie dał jej przepustkę do wielkiej kariery, która trwa do dziś. Niemal każda piosenka wokalistki staje się hitem. Piosenkarka dała się również poznać jako niezwykle bardzo barwna postać. Jej ciekawe i niebanalne kreacje zawsze robiły wrażenie na publiczności.

A jak teraz wygląda?

Sarsa z nową fryzurą

Sarsa na scenie często występowała w kolorowych i niebanalnych strojach, a na jej głowie pojawiały się charakterystyczne rogi z blond włosów. Jak dotąd lubiła wyglądać ekstrawagancko. Jednak teraz chyba się to zmienia! Nowy styl, nowa fryzura, to nowa Sarsa, która zachwyca swoich fanów!

Na Instagramie Sarsy można zauważyć, że wokalistka postawiła teraz na klasę i elegancję! Włosy gwiazdy są teraz krótkie i przefarbowane na brąz! Co więcej, na koncertach często występuje w gustownych uniformach, bądź też w eleganckich sukienkach.

- Bosko wyglądasz ! 🔥🔥 - Jaka piękna! - Ależ cudnie 👏 - I tyż piknie bez rogów😍😘🌹 - piszą fani artystki.

Rzeczywiście artystka diametralnie się zmieniła od czasów początku swojej kariery i naszym zdaniem jest to zmiana na plus!

A Wam, jak się podoba Sarsa po metamorfozie?

Artystka postawiła teraz na elegancki styl!

Na głowie artystki nie pojawiają się już rogi z włosów!