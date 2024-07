Na premierze swojego najnowszego filmu "Jak ona to robi?", Sarah Jessica Parker pokazała się w biało-fioletowej sukience z wiosenno-letniej kolekcji Parabala Gurunga. Koszt takiej kreacji to ok. 12 tys. zł.

Uzupełnieniem kreacji są sandały na szpilce projektu Pierre’a Hardy’ego (ok. 2,5 tys.) oraz kopertówka z wielkimi ćwiekami od tego samego projektanta (ok. 4 tys. zł.)



Jak podoba Ci się aktorka w takim wydaniu?

