Sara Mannei szturmem wkroczyła w zeszłym roku na salony. Dzięki własnemu programowi i blogowi stała się jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Chce jednak zająć się czymś więcej - znalazła niszę na rynki i ma zamiar zostać projektantką. Przypomnijmy: Mannei zajmie się projektowaniem. Znalazła niszę na rynku

Jak jej starania i pomysły ocenia mąż, Artur? Okazuje się, że piłkarz zawsze wspiera Sarę, ale tym razem zaznaczył, że chciałby, ale nowe zajęcie Mannei przynosiło jakieś dochody. Gwiazda bierze sobie te uwagi do serca, ponieważ wie, że przez całe życie nie może tylko wstawiać zdjęć na bloga i wdawać się w dyskusje z fanami:

Faceci są bardziej praktyczni. On popiera moje pasje, mówi, że mam jak najbardziej robić to, co sprawia mi przyjemność, tylko fajnie by było, jakby coś z tego było, a nie tylko moja strata czasu. Jak najbardziej popiera moje plany stworzenia kolekcji i poświęcaniu się tworzenia czegoś, co może być moją pracą i przynosić dochody. Nie mogę sobie całe życie robić sobie zdjęć i wykłócać się z komentatorami mojego bloga, bo w pewnym momencie dość. – stwierdziła w Dzień Dobry TVN