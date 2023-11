Sara Boruc wierzy, że debiutancka płyta "LoVe on Your Own" (Więcej: Sara Boruc skopiowała teledysk Rihanny?! Tylko nam odpowiedziała na te zarzuty!) jest dopiero początkiem jej przygody z muzyką. Podkreśla, że znakomicie czuje się w studio nagrań i chce do niego jak najszybciej powrócić – tym bardziej że w jej głowie już sporo nowych pomysłów i inspiracji.

Czy Sara zacznie koncertować? Czy jest na to gotowa? Posłuchajcie, co powiedziała w rozmowie z Newserią!

Pasje Sary Mannei

Śpiewanie to nie jedyna pasja Sary. Sara Boruc-Mannei świetnie sprawdziła się również jako projektantka biżuterii. We współpracy z siostrami – Nadią i Ines – stworzyła modną kolekcję ze szlachetnych kruszców. Miłość do biżuterii artystka odziedziczyła po mamie, która z zawodu jest jubilerem.

Czy Sara Boruc pojedzie w trasę koncertową?

