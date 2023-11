Reklama

Sara Boruc w rozmowie z Party.pl odpowiedziała na wpisy niektórych internautów, którzy zarzucali jej, że skopiowała teledysk Rihanny. Chodzi o klip do piosenki "Łapię tlen", która ma promować debiutancką płytę Sary. Zaledwie kilka dni temu odbyła się premiera najnowszej i długo zapowiadanej produkcji żony byłego bramkarza reprezentacji Polski.

Według kilku fanów pięknej WAG jej teledysk jest łudząco podobny do teledysku Rihanny "Kiss It Better". Jak Sara Boruc odpowiada na takie zarzuty? Czy zgadza się z opinią internautów i czy czuje się urażona porównaniami do Rihanny?

Posłuchajcie, co przed naszą kamerą powiedziała Sara Boruc!

Zobacz także: Plagiat a ustawa o prawach autorskich

Reklama

Sara Boruc komentuje porównania do Rihanny.