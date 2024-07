Katarzyna Pakosińska odkąd porzuciła kabaret, coraz częściej pojawia się na salonach. Stara się też dopasować do panujących na salonach zasadach - a więc być jak najbardziej modną!

Kilka tygodni temu pojawiła się na imprezie w modnych butach. W identycznych pojawiła się Anna Samusionek na imprezie "Fashion Designer Award".

Buty, co prawda nie pochodzą od projektanta, ale ze znanej wszystkim sieciówki. Koszt takiego obuwia to ok. 350 zł.



