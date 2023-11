Narzeczona syna Leszka Millera opowiedziała o dramacie swojego partnera! W minioną niedzielę syn byłego premiera został znaleziony martwy w jego domu pod Warszawą. Według wstępnych ustaleń Leszek Miller Junior popełnił samobójstwo. Wczoraj śmierć swojego partnera skomentowała Katarzyna Sobkowiak, która w rozmowie z Wirtualną Polską przyznała, że kilka godzin przed tragedią doszło pomiędzy nimi do kłótni. Teraz narzeczona syna Leszka Millera zapewnia, że to wieloletnia depresja mogła być przyczyną jego samobójczej śmierci. Dramatyczne wydarzenia w poruszających słowach skomentował również sam Leszek Miller.

Narzeczona Leszka Millera Juniora w rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała o ich związku. Kobieta przyznała również, że nie wierzy w to, że jej partner mógł odebrać sobie życie przez ich kłótnię do której doszło kilka godzin przed jego śmiercią. Katarzyna Sobkowiak przyznaje wprost, że syn Leszka Millera od kilku lat zmagał się z depresją.

To zupełnie nie przez kłótnię. Byliśmy zgraną parą, sprzeczki zdarzają się każdemu. To nie powód do takiego kroku. Moim zdaniem chodzi o wieloletnią depresję Leszka- przyznała w rozmowie z dziennikiem.