Firma Mattel, stworzyła specjalnie dla fanów Sagi Zmierzch, lalkę Barbie i Kena stylizowanych na gwiazdy filmu Bellę Swan i Edwarda Cullena. A już w lutym będą one dostępne w sprzedaży!

Ich koszt to ok. 30 amerykańskich dolarów za sztukę. To niewiele, skoro lalka wykreowana na wzór Kristen Stewart ma na sobie suknię zaprojektowaną specjalnie przez samą Carolinę Herrerę. Ken – Wampir ma na sobie satynowy smoking.

Marka Mattel, już w 2009 roku na rynek wypuściła lalki stylizowane na bohaterów „Zmierzchu”, tym razem jest to unikatowa, ślubna linia wyprodukowana w ograniczonej ilości egzemplarzy.

Czy któraś z was skusi się na ich zakup?

