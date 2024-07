Od ponad roku Maja Sablewska jest w szczęśliwym związku z Wojciechem Mazolewskim. Zakochani regularnie pojawiają się na branżowych imprezach, gdzie pozując do zdjęć nie brakuje czułych gestów. Taki widok powoduje, że od jakiegoś czasu coraz częściej pojawiają się także pytania o wspólne plany na przyszłość, w tym obowiązkowo o ślub.

Dotychczas Maja nie komentowała życia prywatnego w mediach. Wczoraj zdradziła jednak w rozmowie z TVN, że gdyby miała pójść do ślubu, już ma wstępnie upatrzoną kreację. Jest to biała, minimalistyczna kreacja z nowej kolekcji Łukasza Jemioła, na której to pokazie Maja zasiadła w pierwszym rzędzie.

- Ten pokaz Łukasza był chyba jego najlepszym pokazem, na którym byłam. Porwę do domu i nie odpuszczę - biała sukienka do ziemi, pełna, w której najchętniej poszłabym do ślubu.

Zobaczcie model, o którym wspomniała Maja. Pasowałby do niej?

