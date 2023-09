Rozpoznawalność ma również swoje ciemne strony. Choć " Hotel Paradise 3 " przyniósł Kornelii całą masę fanów, okazuje się, że wśród widzów programu nie brakuje takich, którzy - delikatnie mówiąc - nie darzą uczestniczki największą sympatią. Po ostatnim odcinku kontrowersyjnego show, w sieci pojawił się wysyp negatywnych komentarzy, dotyczących nie tylko jej zachowania wobec Krzyśka , czy charakteru dziewczyny, ale również jej wyglądu. Internauci, nie zważając na nic, nie zostawili na Kornelii suchej nitki. Jak się okazuje, ta sytuacja zdecydowanie ją przerosła. Uczestniczka trzeciej edycji "Hotelu Paradise" opublikowała nagranie, na którym cała we łzach i z roztrzęsionym postanowiła zwrócić się do swoich hejterów. Myślałam, ze nie będę się przejmować hejtem, że to wszystko po mnie zleci. I uwierzcie mi, zlatywało. Zlatywało to wszystko ze mnie do pewnego momentu, kiedy ta cała czara goryczy się wylała - zaczęła Kornelia. Kornelia z "Hotelu Paradise 3" reaguje na hejterskie komentarze Kiedy Kornelia wróciła do "Hotelu Paradise 3", pozostali uczestnicy nie kryli swojej radości, tym bardziej, że dziewczyna postanowiła przywrócić do programu Krzysztofa, z którym od tej pory - jak mogło się wydawać - tworzyli zgraną parę. Nagle okazało się, że tą dwójkę łączy jedynie pakt i udawana relacja, a wszystko po to, by dziewczyna została dalej w programie. Taki obieg spraw zdecydowanie nie przypadł wszystkim widzom do gustu, a niektórzy stwierdzili, że to właśnie ona powinna ponownie dostać bilet powroty do domu. Choć z takimi komentarzami musiał mierzyć się niejeden z uczestników kontrowersyjnego reality-show, to co w pewnym momencie internauci zaczęli wypisywać na temat dziewczyny,...