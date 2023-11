Tomasz Chada zmarł 18 marca w Rybniku. Okoliczności śmierci 39-letniego rapera od początku budziły spore emocje. Mówiło się, że mężczyzna zmarł w wyniku poważnego urazu kręgosłupa po wyskoczeniu z trzeciego piętra z okna. Później okazało się, że podczas badań na izbie przyjęć w rybnickim szpitalu psychiatrycznym u rapera doszło do zatrzymania akcji serca. Choć lekarze próbowali go reanimować, nie udało się uratować mu życia. Okoliczności nagłej śmierci rapera były jednak niejasne, dlatego sprawę zaczęła badać prokuratura. Co ustalono?

Reklama

ZOBACZ: Znamy dokładne okoliczności śmierci Tomasza Chady. Szpital psychiatryczny wydał oświadczenie

Wyniki sekcji zwłok rapera Tomasza Chady

Prokuratura od kilku dni prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności śmierci Tomasza Chady. Sprawdzano, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez policjantów, pracowników szpitali w Mysłowicach oraz psychiatrycznego w Rybniku. Jednak, jak wynika ze wstępnych wyników sekcji zwłok rapera, nie doszło do takich przypadków.

– Wiadomo po niej tylko jedno: specjaliści wykluczyli, aby raper zmarł w wyniku interwencji policjantów, którzy go obezwładnili. Nie użyli oni paralizatora, ani gazu, jedynym środkiem przymusu bezpośredniego były kajdanki – donosi informator "Gazety Wyborczej".

Jak zatem doszło do śmierci rapera Tomasza Chady? W sprawie pojawił się nowy wątek, bowiem jak podaje "Gazeta Wyborcza" śledczy znaleźli w koszu na sali szpitala w Mysłowicach woreczek strunowy ze śladowymi ilościami zielonej substancji. Trafiła ona na badania do laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

– Przypuszczamy, że Tomasz Ch. mógł dostać to w prezencie od dwóch kolegów, którzy odwiedzili go w szpitalu w sobotę. Teraz ich szukamy – mówi jeden z policjantów.

Na wyniki będzie trzeba teraz poczekać. Myślicie, że sprawa tajemniczej śmierci rapera zostanie wyjaśniona?

ZOBACZ: „Posłuchajcie Chady i nie żyjcie tak jak Chada”. Donatan wspomina Tomasza Chadę

Tomasz Chada zmarł 18 marca w Rybniku.

Prokuratura próbuje ustalić okoliczności jego śmierci