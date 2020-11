Są nowe informacje o stanie zdrowia Zygmunta Chajzera. Filip Chajzer dostał wiadomość ze szpitala

W czwartek Zygmunt Chajzer przeszedł bardzo poważną operację. Tego samego dnia w mediach społecznościowych jego syna pojawił się apel do fanów, w którym prosił o trzymanie kciuków za swojego tatę. Niestety, z powodu jego stanu zdrowia rodzina nie mogła wspólnie świętować urodzin Filipa Chajzera.

Wszystko zaczęło się dwa miesiące temu. Wysłałem ojca na rutynowe badanie urologiczne. Tyle o tym piszę, sam się badam, głupio byłoby nie przycisnąć ojca do rutynowej kontroli. Brak jakichkolwiek objawów, czysta profilaktyka. A jednak z badania wyszło jasno. Za kilka miesięcy byłoby już bardzo źle... To był ostatni dzwonek - pisał Filip Chajzer.

Teraz przekazano najnowsze informacje o stanie zdrowia Zygmunta Chajzera. Kiedy wyjdzie ze szpitala? Uwielbiany dziennikarz zamieścił w mediach społecznościowych nowy wpis. Jak się okazuje, zaraz po operacji Filip Chajzer dostał bardzo ważną wiadomość.

Świetny szpital, lekarze, pielęgniarki, cała obsługa, no pacjent zadowolony. Rachu-ciachu i po strachu! - napisał w wiadomości do syna Zygmunt Chajzer.

Uwielbiany dziennikarz załączył również zdjęcie ze szpitalnego łóżka, w którym leży z wielkim uśmiechem na twarzy. W mediach społecznościowych przekazał również świetną nowinę swoim fanom. Wiadomo, kiedy wyjdzie ze szpitala! Co więcej, już doskonale wie, co zrobi, kiedy wróci do domu.

Kochani! Wszystko jest Ok, dziękuje Wam za wielkie wsparcie! Wychodzę w poniedziałek i pożrę wszystko co pojawi się na domowym stole! (Wraz ze stołem)

Obaj panowie wyrazili ogromną wdzięczność fanom, za tak mocne trzymanie kciuków! Na szczęście już po strachu. Wszyscy mają nadzieję, że Zygmunt Chajzer jak najszybciej wróci do pełni sił.

Zygmunt Chajzer postanowił podzielić się dobrą wiadomością ze swoimi fanami. Uwielbiany dziennikarz zamieścił w mediach społecznościowych post ze szpitala!