Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnego posiadania amunicji przez Ryszarda Rynkowskiego?! Pojawiły się nowe informacje w sprawie piosenkarza, który wczoraj trafił do szpitala psychiatrycznego w Świeciu, po tym jak w swoim domu miał wymachiwać bronią i grozić, że odbierze sobie życie. Policja, która przyjechała na miejsce zdarzenia przyznała, że broń, którą miał przy sobie muzyk była legalna, a sam Rynkowski miał na nią pozwolenie. Teraz w mediach pojawiły się kolejne doniesienia w tej sprawie. Dziennikarz radia RMF FM poinformował o nich na Twitterze.

1/2 Jest śledztwo ws. nielegalnego posiadania amunicji przez Ryszarda Rynkowskiego. Miał w domu kilka sztuk broni i kilka rodz amun.- napisał Kuba Kaługa.

Co ciekawe, okazuje się, że będzie również drugie śledztwo, w którym Ryszard Rynkowski będzie miał status osoby pokrzywdzonej!

2/2 Prokuratura sprawdzi czy wszystko było legalnie.Będzie też 2 śledztwo. Piosenkarz będzie miał w nim status osoby pokrzywdzonej @RMF24pl- donosi dziennikarz.

Wygląda więc na to, że to nie koniec problemów Ryszarda Rynkowskiego. Super Express przypomina, że jeżeli artysta posiadał amunicję i broń nielegalnie, to będzie mu grozić od 6 miesięcy do 8 lat więzienia!

Co więcej, jak podaje portal TVN24.pl Ryszard Rynkowski najprawdopodobniej straci pozwolenie na broń.

W tej sytuacji trudno się spodziewać innej decyzji, niż cofnięcie pozwolenia. Jeśli muzyk się nie będzie z nią zgadzał, może się odwołać do sądu administracyjnego- policja przyznaje w rozmowie z portalem.

Dziennikarz radia RMF FM poinformował o śledztwie w sprawie Ryszarda Rynkowskiego.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie amunicji w domu muzyka.